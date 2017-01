Fiscalía rebaixa a ano e medio a pena para un matrimonio ourensano acusado de estafar un exempregado

A Fiscalía rebaixou este xoves a un ano e medio de prisión a pena solicitada para un matrimonio ourensano xulgado na Audiencia Provincial de Ourense por estafa ou apropiación indebida.

En concreto, Alvaro G. e Amparo C. están acusados de quedar cos 8.158 euros da indemnización por despedimento de Ramón Dario S., un traballador que traballaba no seu cafatería.

Os acusados insistiron en que o denunciante, con quen lles unía unha relación de amizade, "se ofreceu" a axudarlles e evitar o peche do restaurante facéndose socio do local. Ambos os dous coincidiron en que o informaran de que o diñeiro que recibiría do Inem para abrir a súa empresa como autónomo sería para os gastos do establecemento.

A vítima, un cidadán dominicano que levaba sete anos traballando no local, negou que os acusados lle informasen de que ese diñeiro sería para o negocio e que "se quería morrer" cando descubriu que non tiña nada na conta na que supoñía ingresáralle o diñeiro o Inem.

Na súa declaración o matrimonio explicou que para evitar o desafiuzamentos do restaurante que rexentaban no ano 2014 o seu asesor lles propuxo realizar un traspaso, e que foi o propio denunciante quen "se ofreceu voluntario" para conseguir a titularidade do local.

Pola súa parte, Ramón Darío S. insistiu en que "lle enganaron" porque "ninguén" lle dixo que ese diñeiro sería para pagar as débedas do local e en que non autorizou os acusados a dispoñer do diñeiro da conta que abriu para o ingreso da indemnización, a pesar de Amparo C. tamén figuraba como titular.

PENAS SOLICITADAS

A Fiscalía reduciu a súa petición inicial de dous anos e oito meses de multa a razón de doce euros diarios, por ano e medio e unha multa de seis euros diarios durante seis meses, ao considerar que non houbo estafa pero si apropiación indebida.

"Como se ía salvar un negocio con 8.120 euros se os gastos seguían sendo os mesmos", entre oito e nove mil euros ao mes, concluíu o fiscal nas súas conclusións.

Pola súa banda, a acusación particular reclamou cinco anos de cárcere para cada un dos acusados e unha multa de 20 euros ao día durante 10 meses por considerar "acreditado" un "intento de engano" ao seu cliente para aproveitarse da súa falta de estudios e do descoñecemento do sistema de prestacións.

A defensa solicitou a libre absolución baseándose en que non houbo estafa nin engano, porque os seus clientes "ofreceron información de todo tipo" ao denunciante. Tamén insistiu en que "non houbo ánimo de lucro" porque os seus clientes quedaron co posto" e seguen facendo fronte aos gastos que xerou o peche definitivo do local.

Por último rexeitou que se producise apropiación indebida porque "o diñeiro que se mobilizou a través da conta se usou para pagar as subministracións e servizos" da cafetaría, que nese momento estaba arrendada ao denunciante.