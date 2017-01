O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insistiu este xoves en que o Concello de Vigo debe "cumprir o pactado" en relación ao transporte para activar a área metropolitana. "Non podo explicar a un vigués que ten menos dereitos en transporte que un cidadán da Coruña", reflexionou, antes de advertir que non entrará "no teatro da confrontación".

Ao termo do Consello da Xunta, interpretou que o que se vive na área metropolitana de Vigo é "variacións sobre o mesmo ton". "Non estou aquí para participar nun teatro de confrontación", advertiu, antes de subliñar que o mesmo ten como "reféns" aos veciños da cidade olívica e da área metropolitana.

"Ao PSOE interésalle en Vigo a confrontación permanente, é unha liña na que levan moitos anos. Sempre buscan a confrontación, dá igual o que se diga, se faga ou se pacte. Dá igual que o pacto se faga no Concello ou con testemuñas", lamentou, antes de recordar que a Casa do concello viguesa se comprometeu a incorporarse ao transporte metropolitano nas condicións pactadas previamente con outras cidades.

Dito isto, subliñou que el non aceptará unha situación inxusta para os vigueses e os cidadáns da área, aos que seguirá "defendendo" e sen participar "no teatro da confrontación". "Dígoo con certa tristura, porque nunca pensei que despois de facer a área e pactar as mesmas condicións para o transporte que no resto de cidades, os vigueses serían cidadáns de segunda", advertiu.

En todo caso, mostrouse convencido de que "os vigueses farán números e se acabarán cansando de tanto número que protagoniza o Concello de Vigo". "A solución", subliñou, está "pactada" en todo caso e pasa porque a Casa do concello que dirixe o socialista Abel Caballero "cumpra os seus compromisos" en relación ao transporte metropolitano.