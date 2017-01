O prezo medio do vehículo de ocasión en Galicia encarécese un 8% en 2016

O prezo medio do coche de ocasión pecha o ano 2016 en Galicia cun crecemento do 8% respecto ao ano anterior, ata situarse en 13.433 euros, segundo mostran os datos de coches.net, o portal de motor do grupo Schibsted Spain.

A nivel nacional, o prezo medio creceu un 6%, ata alcanzar os 13.754 euros. Así mesmo, segundo os datos facilitados polo IEA (Instituto de Estudios de Automoción), durante o 2016 vendéronse un total de 1.962.820 coches de ocasión, un 13,53% máis de vendas que en 2015.

En decembro de 2016, todas as comunidades viron crecer o prezo medio do VO en comparación co ano anterior. As subas máis elevadas producíronse en Canarias (+16%), Asturias (+15,2%) e Cantabria (+13,9%). Pola contra, Madrid (+1,9%), Castilla e León (+2,5%) e Aragón (+2,8%) son as que creceron en menor medida.

Entre as provincias galegas, aquelas que rexistran un prezo medio do vehículo de ocasión máis alcanzable son A Coruña (13.007 euros) e Lugo (13.321 euros). Pola contra, aquelas que reflicten un prezo máis elevado son Ourense (13.861 euros) e Pontevedra (13.844 euros). Á súa vez, Lugo foi a provincia galega onde máis subiu o prezo do VO (+10,7%) e Ourense a única na que baixou (-0,2%) en decembro.

En Galicia, a oferta de vehículo de ocasión en decembro mantívose representada na súa maioría por coches con combustible diésel (76%), mentres que os gasolina representaron o 22%. O 2% restante correspondeu a vehículos de ocasión eléctricos ou híbridos.