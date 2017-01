Luz verde á creación da Escola de Enxeñaría Aeronáutica en Ourense

O Consello da Xunta deu luz verde este xoves á creación da Escola de Enxeñaría Aeronáutica no campus de Ourense, que será sede do grao de Enxeñaría Aeroespacial da Universidade de Vigo que se imparte dende este curso.

Durante este curso e o que vén a titulación impartirase nas actuais instalacións da Facultade de Ciencias do Campus de Ourense, mentres se crea este centro que se corresponde coa propia especificidade da titulación, cun espazo propio e o equipo necesario.

Na rolda de prensa posterior ao Consello, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, remarcou que na actualidade hai 50 alumnos cursando este grao en Galicia, tras cubrirse todas as prazas que se ofertaban.

Esta titulación solo impártese nunha decena de universidades de toda España, mentres Feijóo recordou que para a súa posta en marcha colaboraron seis departamentos da área científica da Universidade de Vigo, 14 da área tecnolóxica e cinco centros docentes.

Así mesmo, o presidente da Xunta incidiu no potencial do sector aeronáutico en Galicia. Para iso trabállase nas vertentes: industrial, no aeródromo de Rozas, en Castro de Rei (Lugo); en innovación, cun centro en Nigrán; así como en formación, no campus de Ourense.