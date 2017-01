Audiencias provinciais de Lugo e Pontevedra ditan as primeiras sentenzas tras o fallo europeo sobre cláusulas chan

As audiencias provinciais de Pontevedra e de Lugo emitiron as primeiras sentenzas emitidas por audiencias de Galicia nas que se aplica o fallo do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) sobre a retroactividade total da nulidade das cláusulas chan declaradas abusivas.

En concreto, a Sección Primeira da Audiencia Provincial de Pontevedra descarta a postura de NCG Banco (hoxe Abanca) de que esta causa se trataba dunha "cousa xulgada" e de que concorría "perda sobrevida de obxecto", e centra o debate na data á que debía retrotraerse a nulidade.

Así, cuestiona se debe retrotraerse ao momento de celebración do contrato -como pedía a parte demandante-, ou á data de publicación da primeira das sentenzas da Sala Primeira do Tribunal Supremo que acordou a nulidade por falta de transparencia -como defende a parte demandada-.

Neste marco, a Sala apunta que, "sen prexuízo de recoñecer a existencia de argumentos sólidos en favor das diferentes posicións adoptadas", a sentenza europea resolveu "de forma clara e contundente que non cabe limitar no tempo os efectos da declaración de nulidade das cláusulas que se declaran abusivas" sen contravir o dereito comunitario.

Polo tanto, os maxistrados acordaron condenar a entidade financeira a aboar aos demandantes as cantidades indebidamente satisfeitas dende a data de celebración do contrato de empréstito con garantía hipotecaria.

De forma similar, a Sección Primeira da Audiencia Provincial de Lugo aplica a resolución europea e dá a razón a outros clientes fronte ao mesmo banco, ao manter que "a extensión dos efectos da nulidade da cláusula comporta a devolución íntegra do indebidamente percibido" pola entidade en aplicación da cláusula chan.