A Policía denunciou en 2016 a máis de 400 menores por beber alcohol e a 24 por fumar

A Policía Autonómica denunciou o ano pasado a un total de 401 menores de idade por beber alcohol, ben en establecementos ou ben na vía pública, e outros 14 foron sorprendidos mentres fumaban.

É o que consta nun informe do citado corpo policial que coñeceu este xoves o Consello da Xunta, e que reflicte "un notable incremento" tanto no número de inspeccións levadas a cabo coma de denuncias efectuadas a menores e a locais.

En canto ás inspeccións, ao longo de 2016 foron un total de 5.522 e deron como resultado 822 denuncias: 672 por venda ou consumo de alcohol (271 foron a locais e 401 a menores) e 150 sobre o tabaco (126 por irregularidades en establecementos e 24 a menores).

Así pois, as denuncias incrementáronse en máis dun 28 por cento. En concreto, as impostas a establecementos respecto do consumo de alcohol aumentaron un 27 por cento e as asinadas contra menores por consumo incrementáronse un 36,4 por cento.