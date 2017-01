A Xunta amplía 3.200 as prazas de formación a parados, que tamén se impartirá en centros de Eso e FP

O Goberno galego ampliará máis de 3.200 as prazas de formación a desempregados na comunidade, toda vez que se empezarán a impartir os cursos deste tipo de ensino homologado en 44 centros educativos de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e Formación Profesional (FP). Nestes institutos, xunto cos centros integrados en formación para o emprego daranse 334 cursos, con 10 millóns de euros de inversión.

"Multiplicamos por tres o número de alumnos, de cursos e de presuposto. Usamos os institutos non só para formar os alumnos senón tamén aos parados", destacou, ao termo do Consello da Xunta, o xefe do Executivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, quen resaltou que darán acceso a un certificado de profesionalidade con validez nacional.

Dos 10 millóns de inversión, o presidente explicou que seis se destinarán para mellorar o equipamento dos centros e catro, ás nóminas dos profesores, que terán de dar clase fóra do seu horario lectivo ordinario, "pola tarde e pola noite".

"Conseguimos tres grandes vantaxes: usamos a potencia educativa instalada nos centros de FP, melloramos as retribucións dos profesores e dos equipamentos das aulas, como máquinas ou talleres, e que serán utilizados pola totalidade dos alumnos", subliñou.

Os colectivos preferentes para estes cursos serán as mulleres, os parados de longa duración e os menores de 30 anos. Ademais, se as persoas sen emprego non cobren todas as prazas, poderá reservarse ata un 25 por cento destas para traballadores en activa.

A formación vaise centrar na industria 4.0, con grandes perspectivas de futuro. "Un bo medidor da importancia destes cursos é a súa taxa de inserción laboral, que alcanza o 56 por cento", exemplificou o presidente galego.

INSERCIÓN LABORAL EN AUMENTO

Precisamente, o Consello da Xunta analizou un informe que revela que o 76,5 por cento das persoas que se graduaron en FP no curso 2013-2014, sobre o conxunto de activos, están a traballar actualmente. Isto supón 25 puntos máis que os que declararon que traballaban na última enquisa, do curso 2011-2011. O informe fíxose a partir de 3.000 entrevistas.

Feijóo tamén subliñou que a matriculación nos ciclos de FP subiu un 45 por cento nos últimos oito anos, ao pasar de 34.700 alumnos matriculados no curso 2008-2009 a 50.300 no curso actual. Por segundo ano consecutivo, hai máis xente matriculada en FP que en Bacharelato.

A Xunta considera que esta evolución positiva é froito dunha "aposta estratéxica" en materia de Formación Profesional e dun movemento de implantación das novas modalidades como a FP dual, a FP básica ou a FP a distancia.

Na perspectiva de xénero, a inserción laboral é practicamente idéntica. Na media, a dos homes é dous puntos superior, pero nos ciclos de grao superior a inserción das mulleres alcanza o 81,6 por cento, 1,4 puntos máis que a dos homes.

Os ciclos de grao superior presentan unha inserción laboral do 80,9 por cento, nove puntos superior á dos de grao medio.

POR PROVINCIAS E RAMAS

Por provincias, a que lidera a inserción laboral é a de Lugo, cun 78,7 por cento. A media das outras provincias sitúase no 76 por cento.

Por familias profesionais, destaca a inserción das de instalación e mantemento, fabricación mecánica, servizos socioculturais e á comunidade, marítimo-pesqueira e enerxía e auga, que supera en todos os casos o 80 por cento.