A Xunta iniciou un programa piloto de atención prenatal e perinatal destinado a familias "en situación de dificultade social" que será desenvolvido pola Consellería de Política Social en colaboración coa Fundación Meniños.

Así o anunciou o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, ao termo do Consello da Xunta celebrado este xoves en Santiago. Deste modo, o programa porase en marcha na área sanitaria de Santiago e atenderá 25 familias ao longo deste ano 2017.

O obxectivo da iniciativa é, segundo a Xunta, "promover unha experiencia de coidado e maternidade saudable que axude a previr danos no bebé e unha posible separación do menor do contexto social".

En concreto, o programa busca dotar "dun contexto de coidado" para as mulleres embarazadas "que axude a rebaixar os niveis de estrés", así como "empoderar" a nai para devolver o "protagonismo do embarazo".

OUTROS OBXECTIVOS DO PROGRAMA

Tamén ten como obxectivo promover a creación dun "contorno familiar que facilite o desenvolvemento de todos os membros da familia" ou "previr e detectar posibles problemas emocionais, de comportamento e de desenvolvemento dos nenos e nenas".

As familias recibirán "preparación emocional e estrutural" e participarán en talleres grupales durante o embarazo para "traballar a función reflexiva da nai, a vinculación co bebé e a creación dunha rede de apoio cos profesionais implicados e entre nais".

A Fundación Meniños colaborará co Goberno galego no desenvolvemento do programa, no que tamén están implicados os centros de saúde que levarán a cabo "un labor fundamental de información ás posibles beneficiarias".