A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, destacou este xoves a importancia da mellora das sinalizacións para "impulsar o turismo rural" na Comunidade.

Castro participou este xoves nunha visita ao municipio pontevedrés de Marín para comprobar o resultado do Plan de Sinalización de Recursos Turísticos, un programa que contou co financiamento do Goberno galego ao amparo da liña de subvencións para mellorar a sinalización e a accesibilidade destes recursos no medio rural, dotado en 2016 con máis de 1,33 millóns de euros.

Deste modo, Marín recibiu unha axuda de 22.250 euros, ao ser un dos 82 concellos beneficiados por esta liña, convocada anualmente por Turismo de Galicia.

Durante a visita, Castro explicou que o turismo é un sector "fundamental para o crecemento económico do medio rural", algo que favorece o "reequilibrio territorial".

As subvencións convocadas este ano destináronse a mellorar a sinalización e a accesibilidade en recursos turísticos como sendeiros homologados pola Federación Galega de Montañismo, rutas de Centros BTT, miradoiros, praias e Bens de Interese Cultural.

Castro destacou que estas axudas contribúen a impulsar o turismo rural de Galicia, o rexistrou máximos históricos de viaxeiros aloxados nun ano non Xacobeo, con 201.130 usuarios nos seus establecementos entre xaneiro e novembro.