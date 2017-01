Case o 95% dos resultados de vixilancia sanitaria de augas de consumo humano de auga en Galicia son aptos

O Goberno galego analizou na súa reunión semanal o informe que constata que o grao de cumprimento do Programa galego de vixilancia sanitaria de augas de consumo humano durante o ano 2015 foi "satisfactorio", con case o 95 por cento dos resultados coa cualificación de aptos.

No informe presentado, destaca que as analíticas de vixilancia sanitaria deron como resultado que o 94,89 por cento se corresponde cunha cualificación de auga apta para o consumo, mentres que o 5,11 por cento se corresponde cunha cualificación de auga non apta para o consumo.

En canto ás determinacións de cloro libre residual, obtívose que o 80,80 por cento do total das determinacións foron conformes coa lexislación vixente, o que supón un resultado moi similar en relación cos datos do ano 2014 (81,37 por cento).

Das 686 zonas de abastecemento censadas dentro do programa de vixilancia durante o ano 2015 realizáronse, segundo a frecuencia determinada pola súa prioridade, 373 inspeccións sanitarias, 2.272 analíticas de vixilancia sanitaria e 4.146 determinacións de cloro libre residual.

Destas 686 zonas de abastecemento, o 42,13 por cento corresponde a abastecementos de prioridade baixa, mentres que o 47,81 por cento son abastecementos de prioridade media e o 10,06 por cento, de prioridade alta. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, subliñou que o importante agora é incidir nos pequenos abastecementos.