A neve, o vento e o mar afectarán dende o venres ao norte peninsular, Baleares e as zonas costeiras

Un temporal de neve, vento e mar afectará dende este venres e, polo menos, ata o luns, ao norte peninsular, Baleares e a zonas costeiras adxacentes e, unha vez que este remate, parece probable que a partir do martes comece un episodio de temperaturas "moi baixas" na Península e Baleares, segundo informa a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet).

Así, a Aemet ve "moi probable" que a partir deste venres despois do paso da fronte frito, establecerase un fluxo de norte, sobre a Península e o Mediterráneo que se canalizará entre o anticiclón das Azores, o centro das cales está situado ao noroeste da Península e unha zona de baixas presións que se sitúa, inicialmente, sobre o interior de Europa e que, posteriormente trasladarase aos arredores de Italia.

Deste modo, a situación de norte favorecerá a entrada dunha masa de aire marítima, fría e húmida, que provocará precipitacións persistentes no extremo norte peninsular.

Ademais, estas precipitacións serán en forma de neve en cotas baixas e tamén esperan intervalos de vento forte ou moi forte no cuadrante nordés e en Baleares, de modo que tamén haberá temporal marítimo no Cantábrico ao principio do episodio e que os días seguintes afectará a zonas do Mediterráneo os días seguintes.

En concreto, a Aemet sinala que as precipitacións serán persistentes e ocasionalmente fortes no extremo norte peninsular ata o luns incluído e avisa de que esperan "importantes acumulacións" ao longo do episodio na área Cantábrica e Pireneos. "É probable que se alcancen os 120 litros por metro cadrado en amplas zonas e superarase localmente este valor", sinala.

Así mesmo, subliña que "grande parte" destas precipitacións serán en forma de neve xa que o venres 13 baixará ata os 300 metros no terzo norte peninsular, subirá a 500 metros o sábado e a 800 metros o domingo, de modo que esperan "importantes acumulacións" de neve na cordilleira cantábrica e en Pireneos.

O vento soprará de norte e será de carácter forte con intervalos de moi forte no Cantábrico oriental, áreas do cuadrante nordés peninsular e en Baleares e terán momentos por enriba dos 100 quilómetros por hora en Pireneos.

Respecto ao estado do mar, espera que o vento do noroeste forza 7 e ondas de ata 6 metros de mar combinado. Esta situación comezará na tarde-noite do xoves no litoral cantábrico oriental e estenderase o venres a todo o litoral cantábrico e noroeste de Galicia, con tendencia diminuír ao final do día.

A Aemet prognostica tamén que no Mediterráneo espera mal estado do mar en puntos do litoral de Cataluña e Baleares o venres e que a situación empeorará o domingo, sobre todo en Baleares e afectando a zonas de alto mar.

Finalmente, unha vez pasado o temporal, a Aemet apunta que "é moi probable" que a partir do martes cambie a situación e chegue fluxo do nordés de orixe continental, que é máis seco e frío e que dará lugar a un episodio de temperaturas "moi baixas" na Península e Baleares.