A campaña 'Estrelas Solidarias' de Vegalsa-Eroski aproxímase aos 9.000 euros de recadación en Galicia

A campaña 'Estrelas Solidarias' da compañía galega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski aproximouse aos 9.000 euros de recadación.

Segundo informou a compañía, a empresa organizou esta campaña en colaboración con Acnur (a Axencia da ONU para os Refuxiados), a Fundación Amigos dos Maiores e Unicef (Axencia da ONU para a Infancia).

Dende o seu posta en marcha o pasado 10 de novembro, os consumidores puideron adquirir adornos solidarios en forma de estrela ao prezo simbólico dun euro, segundo explicou a entidade, que este ano ampliou a tres as causas beneficiarias da súa campaña solidaria de Nadal.

CAUSAS

Os propios clientes foron os encargados de elixir estas causas mediante unha votación 'online' na web www.eroski.es na que participaron máis de 10.000 consumidores.

As causas gañadoras deste proceso foron a axuda á infancia que se canalizará a través do Comité español de Unicef, a mellora na calidade de vida dos maiores a través do labor de acompañamento que realiza a Fundación Amigos dos Maiores e a protección e asistencia aos refuxiados que realiza Acnur.