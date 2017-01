Exmariñeiros en Noruega concéntranse de novo na Coruña para esixir o cobramento das súas pensións

Membros da Asociación Long Hope, que agrupa exmariñeiros que estiveron embarcados en Noruega, concentráronse de novo este xoves na Coruña para esixir o cobramento das súas pensións, dentro das mobilizacións que levan a cabo para que o país nórdico acepte as súas demandas.

Os participantes concentráronse primeiro ante a Delegación do Goberno en Galicia e despois ante o consulado deste país, na praza de Vigo.

En declaracións a Europa Press, o voceiro da Asociación, Alberto Paz, volveu defender o "seu dereito" a unha pensión. Así, dixo que lles corresponde por aboar o IRPF nese país. "Non cotizabamos á Seguridade Social porque o tiñamos prohibido por unha lei norueguesa", recalcou.

Por outra banda, recordou que no mes de abril, nun tribunal de Oslo, haberá un xuízo pola demanda que presentaron en nome dos 12.000 afectados en toda España, deles uns 8.000 en Galicia. "Trátase duns dereitos sociais que nos foron arrebatados indebidamente", insistiu.

CASE 70 PROTESTAS

Mentres, recalcou que seguirán coas protestas ata que se lles dea a razón. "Xa son 67 manifestacións ás nosas costas en máis dun ano", expuxo sobre as protestas levadas a cabo en Galicia, Madrid e Oslo. Ademais, avanzou que, coincidindo co xuízo en Noruega, secundarán protestas ante o Parlamento dese país.

Así mesmo, remarcou que, ás súas protestas, se suman iniciativas como proposicións non de lei e mocións presentadas no Parlamento galego, ademais de no Congreso e no Senado.