A Xunta aumenta un 25% o presuposto destinado ás axudas para accións silvícolas de prevención

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este xoves a orde da Consellería do Medio Rural pola que se convocan as axudas para accións silvícolas de prevención de danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais.

Segundo destacou o departamento dirixido por Ángeles Vázquez nun comunicado, estas achegas contan cun presuposto de 7,5 millóns de euros, o que supón un 25% máis que o destinado ao ano pasado para este fin.

Estas axudas, que están cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia (PDR 2014-2020), teñen como obxectivo mellorar as masas forestais existentes.

Os posibles beneficiarios destas subvencións son as comunidades de montes veciñais en man común, as sociedades de fomento forestal (sofor), os propietarios particulares de forma individual e as sociedades ou agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta, entre outros.