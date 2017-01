O MAC inicia o sábado na Coruña un ciclo de animación para todos os públicos

O Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (MAC) na Coruña inicia o sábado un novo ciclo de cinema de animación para todos os públicos "e creado especialmente para a infancia, a partir dos 5 anos, baixo criterios de calidade, sensibilidade e orixinalidade", segundo informa.

Neste ciclo, "os espectadores non atoparán personaxes arquetípicos, acenos recorrentes, humor doado, nin vocabulario infantilizado, pero si poderosas ilustracións, máxicas bandas sonoras e aquela emoción que suscitan as grandes historias e fábulas", engade.

As películas proxectaranse todos os sábados, ás 18,00 horas, dende o 14 de xaneiro ao 18 de febreiro. A selección de títulos do ciclo "Unha que non viches" foi realizada polo equipo de Actividades Culturais do MAC.

Sobre estas, a organización asegura que buscou "películas de gran calidade, elaboradas con mimo, facendo uso de técnicas tradicionais, e desbordando imaxinación para narrar historias e cuestións propias dunha cultura máis próxima e recoñecible". A primeira película que se proxectará será 'A canción do mar', de Tomm Moore.