O primeiro ministro irlandés regala a Rajoy unha camiseta da selección galega de fútbol gaélico

O primeiro ministro irlandés, Enda Kenny, aproveitou a súa reunión este xoves co presidente do Goberno español, Mariano Rajoy, para regalarlle unha camiseta da selección galega de fútbol gaélico.

A camiseta levaba inscrito no seu número o apelido do xefe do Executivo central, nacido en Santiago de Compostela e pontevedrés de adopción.

"Moi agradecido ao meu bo amigo @EndaKennyTD por tan bonito detalle. Gardareino con cariño e afecto;)", sinalou Rajoy a través da súa conta en Twitter.