A Policía Local de Vigo busca a un varón que atracou unha farmacia e unha parafarmacia da cidade

Axentes da Policía Local de Vigo buscan a un varón responsable de dous atracos cometidos na mañá deste xoves nunha farmacia e unha parafarmacia da cidade, das que só transcendeu que se levou 20 euros.

Tal e como informou a Policía Local a Europa Press, sobre as 9,35 horas un home cuberto cun gorro e unha bufanda amarela, entrou a roubar nunha farmacia da Avenida da Hispanidad, onde forcexou coa dependenta.

Con posterioridade, os axentes descubriron que antes do devandito atraco tivera lugar outro nunha parafarmacia situada na rúa Amor Ruibal, onde o ladrón esixiu a empregada que lle entregase o diñeiro da caixa, conseguindo conseguir 20 euros.

A raíz destes dous feitos, mostrouse a gravación do asalto na farmacia á empregada da parafarmacia, quen recoñeceu nas imaxes o mesmo atracador. Así, se rastrexou a zona en busca do individuo, pero ata o momento non puido ser localizado.