A Xunta reforza a capacidade de resposta dos equipos de emerxencias para mellorar a seguridade dos cidadáns

A Xunta subliñou que prosegue "o reforzo" da capacidade de resposta dos servizos de emerxencias municipais e supramunicipais (GES) co obxectivo de facilitar mellores intervencións e dar maiores garantías de seguridade aos cidadáns.

O vicepresidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, xunto co delegado territorial da Xunta de Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, participou no acto de entrega de oito equipos de excarceración, cun custo de case 350.000 euros, aos GES de Avión, A Gudiña, A Pontenova, Castro Caldelas, Cervo, Guitiriz, Rivadavia e Valga.

A entrega tivo lugar nas instalacións da Academia Galega de Seguridade Pública.

Segundo explicou Rueda, este equipamento enmárcase dentro dunha importante inversión que se está a realizar nos últimos anos para mellorar a dotación e os medios dos distintos profesionais das emerxencias de Galicia. No caso dos GES, case tres millóns de euros en distintos equipos de última xeración para emerxencias.

En total, a Xunta investiu máis de oito millóns nos dous últimos anos nos distintos grupos de emerxencia e agrupacións de Protección Civil que completan o mapa de emerxencias de Galicia.