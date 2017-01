O escritor galego Darío Vilas publica 'Babujal' (Stella Maris), a historia do mito dun demo trasladada á Guerra Civil española e coa que o autor se propuxo "un reto", o de "non xulgar" os seus personaxes, independentemente do bando que ocupasen na contenda bélica.

"Case toda a ficción sempre parece estar contada dende o lado dos vencidos, quizais porque é máis cómodo e máis doado que empatizar co outro bando. Eu quería un enfoque distinto, unha historia contada dende unha familia de dereitas, sen xulgar e poñendo no papel dos vencedores", sinalou nunha entrevista con Europa Press o escritor.

'Babujal' non só se sitúa na época da guerra fraticida española, senón que debuxa outra trama no París dos anos 70, con Ana como protagonista. Ao recibir a noticia da morte do seu pai, Ana deberá afrontar parte dun pasado sen cicatrizar e no que a ameaza dunha presenza sobrenatural a marcou para sempre.

Vinas explica nun epílogo que a obra parte de feitos reais interpretados 'de forma moi libre', sendo o xerme desta historia "as narracións" da súa avoa. "Ela contábame anécdotas da Guerra Civil do meu bisavó e eu ganduxaba historias. A partir dun momento, tiña tan tecida a miña propia mentira que non quería seguir indagando na verdade", recoñeceu.

O demo de Babujal ocupa unha parte importante da narración, unha creación que tamén vén dunha cociñeira cubana coa que Vilas traballou durante un tempo. "Ela falábame dese demo e non é que eu mo crese, pero cando traballas de noite no almacén dun hospital ao lado dun morgue...", comentou Vilas con humor.

En calquera caso, recoñece que a intención da súa novela non é a de falar dos demos 'reais', senón dos "demos interiores". "O que queda ao final é como cada un adapta a realidade a quen é, e creo que iso é o que acontece con Ana: ela solo viu un punto de vista, criouse cos vencedores, e o que fai ao volver ao seu pasado é unha viaxe emocional que levará a outro punto", indicou.

INMIGRANTES NA ESPAÑA RURAL

'Babujal' está enchido de personaxes secundarios que dotan de consistencia á trama, en especial os criados cubanos Hada e Aldo, unha anormalidade na España rural dos anos de postguerra. "Era unha historia que me apetecía introducir, hai poucas historias de inmigrantes nesa época e o certo é que era unha realidade", apuntou.

"Preguntábame que pasaría se levaba á historia uns criados mulatos, coas súas tradicións e crenzas, dentro dun pequeno pobo", engadiu Vilas, quen cre que o resultado reflicte uns prexuízos que aínda non se disolveron. "É certo que somos máis globalizados, pero segue quedando a aceptación de inmigrantes dependendo do seu estatus social", lamentou.

O FUTURO DA NOVELA

Con esta novela, Vilas afástase en parte do xénero fantástico que cultivara en anteriores traballos. O escritor galego defende o valor da literatura para estas narracións fantásticas, aínda que é consciente de que se está a perder terreo en favor do audiovisual.

"É moi difícil competir porque a industria editorial non se está a saber renovar, algo parecido ao que pasou coa música, que non se soubo adaptar ao formato dixital. Pero un dos erros é tratar de competir intentando que sexa máis visual: debe haber unha diferenza clara entre o que é a literatura e audiovisual. Acabarase flotando, pero vai custar moito saír da focha actual", concluíu.