O 112 estará en abril na Estrada e despois trasladarase o 061, con ambos os dous funcionando nesta situación en decembro

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, ratificou que se traballa no traslado do 112, dependente da Axencia Galega de Emerxencias (Axega), e da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 á central da Estrada (Pontevedra), co obxectivo de que ambos os dous estean a funcionar a final de ano.

"Hai unha planificación feita, o traslado non é doado porque ten que estar o servizo operativo mentres dure... Hai que deixar o reforzo en Santiago por se fallase isto, pero de acordo coas previsións en febreiro empeza no traslado", sinalou Rueda, en declaracións aos medios.

Baseándose na "prudencia", porque en marzo podería estar xa listo, Rueda asegurou que o próximo mes de abril o 112 estaría xa funcionando na Estrada.

"E despois, durante todo o resto do ano, se acometería a operación de traslado do 061 para rematar en decembro cos dous aquí", resolveu.