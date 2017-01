Un incendio calcina dúas estanzas dunha vivenda en Oleiros (A Coruña)

Os bombeiros de Arteixo apagaron este venres un incendio nunha vivenda de Oleiros (A Coruña) nunha casa na Rúa dá Onca, segundo informa o 112.

Un particular avisou sobre as 17,00 horas de que saía moito fume do interior dunha casa e foi nese momento cando o 112 alertou os membros do parque comarcal.

Ante a posibilidade de que houbese persoas no interior da vivenda, Urxencias Médicas desprazou a unha ambulancia ata o lugar e unha vez no punto os bombeiros confirmaron que ninguén resultou ferido e que arderon por completo dous das cinco estanzas.

Ademais, o 112 solicitou a colaboración dos axentes da Policía Local e de Protección Civil da localidade.