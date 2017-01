A federación de servizos públicos de UGT pediu que, de abordarse por parte do Goberno central a derrogación da taxa de reposición nas convocatorias de emprego público, esta debería estenderse ao "conxunto das administracións".

Así indicouno o sindicato a través dun comunicado emitido este xoves, no que trasladou que se a eliminación da taxa de reposición "se limita aos ámbitos da saúde, ensino e servizos sociais non podería aplicarse na Administración xeral do Estado ou nas administracións locais".

UGT saíu ao paso das informacións que apuntan a que o borrador de acordo elaborado para a Conferencia de Presidentes se inclúe unha proposta impulsada por Castilla-La Mancha sobre a contratación de funcionarios para cubrir bacantes por xubilación (taxa de reposición) en Educación, Sanidade e Servizos Sociais.

Así, o sindicato cree que a taxa de reposición debe "acompañarse de procesos de negociación no ámbito do Estado, Xunta e Administracións locais que permita ofertas de emprego público de carácter excepcional" para "solucionar" a situación creada "coas "contratacións irregulares e as sentenzas da UE".

Deste modo, pide que se promova a nivel estatal unha proposta de lei para a "recuperación do poder adquisitivo, de dereitos e de emprego perdido nos últimos anos".

Polo tanto, reclamou á Xunta e Goberno central que "abran os procesos de negociación nas distintas mesas xerais" para dar solución á "precaridade laboral e perda de postos de traballo que comprometen a calidade dos servizos públicos".