A Orquestra de Cámara Galega renderá este sábado unha homenaxe ao compositor Rogelio Groba cun concerto no Teatro Colón no que tamén participará a soprano eslovaca Ingrida Gapova, segundo informa a organización.

En concreto, a cita será ás 20,30 horas e, nela, renderase homenaxe ao compositor, "un dos máis prolíficos, con máis de 500 obras catalogadas, e lonxevos compositores galegos", segundo sinala.

Este concerto, no que se poderán escoitar obras do propio Groba, que cumprirá o 16 de xaneiro 87 anos, e dos compositores Mendelssohn e Schubert, "servirá de homenaxe e celebración da vida dun dos compositores galegos máis importantes do século XX", segundo engade.

Esta oferta musical ofrécese tras a posta en escena o venres, tamén no Teatro Colón de 'A La Carta', un espectáculo coa presenza de Aarón Gómez e Kike Pérez. Por outra parte, o domingo, ás 18,00 horas e dirixido a un público infantil, representarase 'Gato con Botas. O Musical'.