Arenas presenta as liñas do relatorio económico e territorial do PP en Santiago, nun acto con Feijóo e Santamaría

O vicesecretario de Autonomías e Concellos do PP, Javier Arenas, presenta este sábado en Santiago de Compostela as liñas básicas do Relatorio Económico e de Administración Territorial, da que é coordinador e que se debaterá no XVIII Congreso que os populares celebrarán en febreiro.

No acto, que será clausurado pola vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, e polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tamén intervirán o ministro de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, Álvaro Nadal; e a ministra de Emprego e Seguridade Social, Fátima Báñez.

Ademais, ao acto asistirán o resto de redactores do relatorio: o presidente La Rioja, José Ignacio Ceniceros; o presidente do PP vasco, Alfonso Alonso; e o coordinador xeral do PPC, Xavier García Albiol; ademais do secretario executivo de Política autonómica, Juan José Matarí.

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, informou esta semana desta cita, que terá lugar ao mediodía nun hotel compostelano. El mesmo destacou que cobra "relevancia" en vésperas da Conferencia de Presidentes, convocada para o martes 17 de xaneiro e na que está prevista que se aborde, entre outras cuestións, o modelo de financiamento autonómico.

Na liña coa postura expresada polo propio Feijóo en varios actos públicos, destacou que o propio ideario do PP reproduce "a máxima" de non aceptar "privilexios" para unhas comunidades sobre outras e de non consentir criterios de repartición que non estean fundamentados "nas necesidades dos cidadáns".

Tellado subliñou que o relatorio que se presentará este sábado significa "a consolidación" do modelo que Galicia "leva aplicando nas últimas lexislaturas", baseado no rigor como base da xestión das contas públicas, "nun sistema fiscal que sosteña os servizos públicos sen lastrar a actividade económica e nun país que non cree nos privilexios dos territorios, senón nos dereitos das persoas".