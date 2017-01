Máis de 25 ornitólogos percorrerán este sábado humedais galegos para facer un censo de aguia peixeira

Máis de 25 ornitólogos, coordinados pola Sociedade Galega de Ornitoloxía, percorrerán este sábado, 14 de xaneiro, 30 humedais galegos para facer un censo de aguia peixeira ('Pandion haliaetus').

Esta xornada enmárcase nunha iniciativa da Fundación Migres que realiza un censo a nivel ibérico desta especie a través de 'Amigos del águila pescadora'.

Este ave rapaza inverna en Galicia, onde se atopa en rías, encoros e esteiros. Ademais, é obxecto dun intenso programa de recuperación dende hai medio século en toda Europa, segundo informa a Sociedade Galega de Ornitoloxía.

A colaboración de voluntarios permitirá detectar a presenza desta especie en Galicia nas principais zonas nas que se atopa como son as rías de Ribadeo, Ortigueira e Betanzos, así como o encoro de Abegondo e o esteiro do Miño, entre outras.

A aguia peixeira non cría na Comunidade e os exemplares que habitan nos humedais galegos nestas datas son invernantes chegados do Norte de Europa. En primavera e outono tamén pasan por Galicia paxaros durante as súas migracións cara África e o Sur de Europa.

A Sociedade Galega de Ornitoloxía destaca que a aguia peixeira "é un modelo de éxito na recuperación dunha especie ameazada a nivel europeo", pois, por exemplo, en todo Reino Unido a finais da década de 1950 quedaba soa unha parella nun lago escocés. O proxecto desenvolvido pola Fundación Migres logrou a reintrodución da especie como reproductora en Andalucía.