O Ministerio celebra este sábado en Vigo a xornada sobre a obriga de desembarque

O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio, a través da Secretaría Xeral de Pesca, celebra este sábado na cidade de Vigo, concretamente na sede da Cooperativa de Armadores do Porto vigués, unha sesión informativa sobre a situación actual e futura que formula a obriga de desembarque.

Este evento, dirixido a armadores, pescadores e entidades do sector pesqueiro, xa se celebrou en Ondárroa (Vizcaya), Avilés, Celeiro (Lugo) e Santiago de Compostela, e coa de Vigo culminarán as reunións organizadas en portos do caladero Cantábrico e Noroeste. Tras iso, a partir do día 21, estas xornadas continuarán en portos dos caladeros do Golfo de Cádiz e o Mediterráneo.

O obxectivo destes encontros é abordar a aplicación da obriga de desembarque, que "vai supoñer un cambio profundo da xestión pesqueira", así como os pasos a seguir no calendario progresivo de implantación desta medida, que a partir de o 1 de xaneiro de 2019 obrigará a levar a porto todas as especies sometidas a cotas e TAC e aquelas con talle mínimo no Mediterráneo.