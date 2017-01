Villares non estará na coordinadora de En Marea, que logra pechar unha única lista para o seu proceso interno

A candidatura de consenso, formada por un total de 35 persoas de todas as sensibilidades de En Marea, para concorrer ás primarias ao conselo dás Mareas deixa fóra da futura coordinadora do partido ao actual voceiro parlamentario Luís Villares. Si estarán neste órgano executivo o líder de Anova, Xosé Manuel Beiras, así como outras 10 persoas.

Así, segundo explicaron a Europa Press fontes do partido instrumental, ademais do histórico dirixente nacionalista formarán parte da coordinadora outros integrantes de Anova, como o seu secretario de Organización, Rafael Dopico; e a militante e tamén membro de Marea Atlántica Gladys Afonso.

Ademais, estarán neste órgano executivo Iago Martínez (Marea Atlántica); Victoria Esteban (Lugonovo); Carmen González (Marea Pontevedra); Sara Torreiro (Foro Santiago), Pedro Rivera 'Peyo' (Marea Vigo, Podemos); Borja Sanromán (Podemos); Javier Octavio (Ourense en Común) e Noemí Prados (Esquerda Unida).

Pouco antes de que expirase o prazo de presentación, ás 23,59 horas, En Marea logrou pechar esta candidatura de consenso que encabezará, de tódolos xeitos, Luís Villares. Todo iso, unha vez superadas as principais friccións relativas ás "liñas vermellas" que Marea Atlántica marcaba sobre a composición, as responsabilidades e o papel do actual voceiro parlamentario nesta coordinadora que sairá do conselo dás Mareas.

TODAS AS SENSIBILIDADES

Deste modo, todos os partidos integrados na confluencia incluíron a representantes nesta lista elaborada segundo o sistema de cremalleira e que garante o equilibrio territorial xa que, como marca o regulamento, en cada tramo de oito persoas ten que haber como mínimo unha persoa candidata de cada unha das catro provincias.

Ademais, segundo os documentos aprobados no plenario do 17 de decembro, os cargos institucionais non poderán representar máis do 20% das 35 persoas que integrarán o conselo, no que poderán participar persoas que ostenten unha responsabilidade executiva dentro doutra organización política.

Con todo, para formar parte da coordinadora -- órgano que sairá do conselo -- estes cargos terán que escoller, unha vez elixidos, entre unha responsabilidade ou outra, este é o caso do propio Xosé Manuel Beiras ou do secretario de Organización de Anova, Rafael Dopico.