A sala Ingrávida do Porriño proxecta este domingo o documental 'Ponme a última' dentro do ciclo 'Cans todo ou ano'

Este domingo, día 15, retomarase ás 19,00 horas na Sala Ingrávida do Porriño o ciclo promovido polo Festival de Cans e o Cineclube Rebobina 'Cans todo ou ano', polo que se proxectará o documental 'Ponme a última', centrado na memoria dos bares da localidade pechados.

Paralelamente, o Festival de Cans abriu o pasado martes e até o próximo 5 de marzo a convocatoria de presentación de curtametraxes e videoclips para a XIV edición do concurso, que se celebrará entre o 24 e o 27 de maio e repartirá 6.900 euros en premios.

A organización do evento, que lembrou que se incrementou progresivamente o número de obras presentadas até superar o pasado ano as 200, indicou que poderá concorrer calquera tipo de peza curta dirixida por realizadores galegos entre os anos 2016 e 2017.

Os interesados poden consultar as bases na web do festival e inscribirse a través da plataforma dixital www.festhome.com. En total, outorgaranse 11 premios, 10 deles con contías en metálico e todos eles recoñecidos co soado Can de Pedra deseñado polo artesán Paco Candán.

Para o financiamento do evento, a Asociación Cultural Arela solicitou reunións co Concello do Porriño e a Deputación de Pontevedra; e ademais traballa na incorporación de patrocinadores, que poden contactar coa organización por redes sociais ou na dirección de correo electrónico patrocina@festivaldecans.com.