Fiscalía pide 12 anos de cárcere para un exdirector de banco da Pobra por ofrecer produtos inexistentes

A Fiscalía pide doce anos de prisión para un home que foi director dunha sucursal bancaria na Pobra do Caramiñal (A Coruña) acusado de ofrecer a algúns clientes produtos inexistentes sen contrapartida contable ou unhas garantías de rendementos en produtos de inversión que carecían de tales coberturas.

O xuízo por estafa, apropiación e falsidade foi fixado na Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña con sede en Santiago entre os días 16 e 20 de xaneiro. O seu inicio está previsto para o luns a partir das 9,30 horas.

No escrito da Fiscalía, recollido por Europa Press, sinálase que o acusado tivo o cargo de director da oficina de La Caixa na Pobra do Caramiñal dende 1999 ata maio de 2011, data na que foi despedido tras detectarse os feitos.

Segundo o escrito de cualificación do Ministerio Público, o acusado usaba o logotipo da entidade bancaria para a que traballaba co fin de "dar aparencia de documento oficial" e "sen que conste autorización da entidade, realizando tales actos dispositivos na crenza dos clientes da súa validez e eficacia".

No seu relato, a Fiscalía indica que o acusado "valéndose do seu cargo e aproveitándose da súa condición empresarial para dar credibilidade" elabora unha serie de documentos "co obxectivo de desnaturalizar un produto, as condicións dos cales non poden ser modificadas ao estar perfectamente reguladas pola Comisión Nacional do Mercado de Valores".

A Fiscalía indica que o capital invertido polos prexudicados superou os 500.000 euros, que "derivaba no seu propio beneficio" xa que "nuns casos se apropiaba das cantidades invertidas e, noutros e dependendo da cantidade de produtos contratados, levaba aparellado o cobramento dunha retribución extraordinaria, en concepto de produtividade".

DELITOS E PENAS

A Fiscalía considera que os feitos son constitutivos dun delito continuado de estafa cun delito continuado de falsidade en documento mercantil e doutro delito de apropiación indebida.

Por iso, considera que corresponde, polo delito continuado de estafa e de falsidade, impoñer ao acusado unha pena de seis anos de prisión e 12 meses de multa con cota diaria de 20 euros. E solicita polo de apropiación indebida seis anos de cárcere e doce meses de multa con cota diaria de 20 euros. Ademais, pide a devolución do diñeiro.