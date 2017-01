O sindicato Unións Agrarias celebrou este domingo que a empresa Lactalis teña que acudir este luns ás 13,00 horas ao Xulgado de Vilalba, en Lugo, para "aclarar o destino dos case 2,5 millóns de euros que a marca francesa tiña que entregar ao longo do ano 2016 aos seus gandeiros provedores".

"E non o fixo", denunciou UU.AA. nun comunicado, xusto antes de indicar que se trata dunha cantidade "que non deixa de crecer dende 2014 polo incumprimento reiterado de Lactalis do acordo coas cadeas de distribución para que lle trasladasen dous céntimos máis ás industrias polo leite de marca branca, co encargo de que ese diñeiro fose parar ás granxas provedoras de cada industria".

Á vista, informou o sindicato agrario, asistirá en calidade de imputado o apoderado e responsable de compras de Lactalis José Enrique García, a quen o equipo xurídico de UU.AA. recordaralle que "a empresa a quen representa asinou o acordo lácteo de setembro de 2014 polo que, entre outras cuestións, se comprometía a compartir cos gandeiros a revalorización que as industrias obteñan sobre os prezos de cesión".

"A retención ilegal de rendas que está a practicar Lactalis non tería lugar se a Xunta de Galicia e o Ministerio fiscalizasen estas actitudes corsarias que a empresa da familia Besnier desenvolve en España e non en Francia, onde actúa de modo leal cos gandeiros", denunciaron dende Unións Agrarias.