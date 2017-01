A Federación Española de Diabetes denuncia a mala calidade das agullas en Galicia

A Federación Española de Diabetes (FEDE) denunciou a mala calidade das agullas en Galicia e criticou que, "a pesar das manifestacións e reclamacións das asociacións de persoas con diabete", a Administración pública non ten previsto realizar ningún cambio.

Segundo afirmou a FEDE este domingo nun comunicado, o material de inxección para persoas con diabete presenta problemas de calidade na maioría de comunidades autónomas de España.

A organización atribuíu esta irregularidade ao criterio económico que "impera" nos concursos e que leva a que as casas comerciais de agullas de mala calidade sexan sempre as adxudicatarias, deixando fóra as que "si contan con material de calidade demostrada". Neste sentido, a FEDE criticou que, "na maioría de comités nos que se decide a adxudicación da casa comercial, non están presentes os pacientes".

Así mesmo, a federación indicou que "non se dispensan as (agullas) necesarias para un correcto control da patoloxía", o que leva a que "o paciente se vexa obrigado a reutilizalas, a pesar do perigo que isto entraña para a súa saúde".