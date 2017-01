Decenas de nenos participan na primeira edición do ciclo de cinema 'Pequefilms' na Cidade da Cultura

A primeira edición do ciclo de cinema 'Pequefilms' congregou ao longo desta fin de semana na Cidade da Cultura a decenas de nenos e nenas que puideron gozar de 52 películas e curtos cinematográficos.

Ademais das proxeccións, entre as que se incluíron catro de orixe galega, os asistentes puideron participar en talleres sobre o mundo da animación.

O festival estivo estructurado en dúas franxas de idade: de 5 a 8 anos e de 9 a 12 anos. Unha vez finalizada a proxección de cada peza, os nenos puideron valorar e puntuar cada unha delas.

Entre as fitas seleccionadas para o certame están curtos recoñecidos en festivais internacionais, como a norueguesa 'Me and my Moulton', nomeada ao Oscar en 2015, ou 'Juan e a nube', gañadora do Goya ao Mejor Curto animado.

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, acompañado pola directora xente da Cidade dá Cultura, Ana Isabel Vázquez, asistiu ao Gaiás este domingo para coñecer o desenvolvemento de 'Pequefilms'.

Alí, Rodríguez enxalzou a "importancia" que teñen citas deste tipo, xa que serven para "inculcar aos máis pequenos a cultura audiovisual".