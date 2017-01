A deputada de En Marea no Congreso dos deputados e coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, cualificou o voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, como "unha peza imprescindible": "Creo que ninguén cuestiona a Luís Villares, sería unha barbaridade facelo sendo o voceiro parlamentario".

Non obstante, nunha entrevista en Cadena Ser recollida por Europa Press, avogou por unha portavocía coral en En Marea. "Debemos ser corais porque somos plurais", remarcou, xusto antes de indicar que en Galicia hai "muchísimas voces" que, ao seu xuízo, "son imprescindibles para tecer esta rede".

"Esta cousa (En Marea) que está xurdindo no noso país ten que ser conformada con moitas mans", explicou Yolanda Díaz, quen considera que a coralidade non ten por qué distorsionar a mensaxe que lles chega aos cidadáns. "En absoluto, estámolo a demostrar no Congreso e todos os días", asegurou.

E é que mantén que as voces que representan os alcaldes de A Coruña, Santiago e Ferrol, así como moitas outras persoas que forman parte do proceso, son "complementarias" e "todas necesarias" para configurar "unha ferramenta con pretensión de encetar a maioría social".

"A sociedade é complexa e plural, e nós temos que ser complexos e plurais", sinalou a deputada de En Marea no Congreso, ao tempo que apostou por que haxa "voces de mulleres como referentes".

"SOMOS UNHA FERRAMENTA COMPLEXA E PLURAL"

Sobre as tres candidaturas presentadas ao proceso interno de En Marea, considera que este feito non supón ningunha división interna. "Somos unha ferramenta complexa e plural", relatou, xusto antes de defender que as partes "se presenten lexitimamente" a este proceso.

"Eu creo que está ben que haxa diversidade, pluralidade e que haxa listas. En todo caso é positivo, pero dentro dun mesmo proxecto e folla de ruta", matizou.

TRES CANDIDATURAS

O proceso interno para a composición dos órganos de dirección de En Marea ten a súa próxima parada este luns coa proclamación definitiva das tres candidaturas presentadas.

Unha delas encabézaa o voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, e as outras dúas son afíns ás formacións políticas nacionalistas Anova -- Somos Quen, encabezada polo deputado e exalcalde de Manzaneda, Davide Rodríguez-- e a Cerna -- Queremos Participar, que lidera a exdeputada de AGE e do Mixto Consuelo Martínez--.

Malia a existencia de tres candidaturas, as dúas nas que non concorre Villares apoian que o actual voceiro parlamentario da confluencia tamén o sexa do partido que se constituíu o pasado verán en Vigo e que en decembro celebrou a súa primeira asemblea da que falta por resolver as primarias para a composición da súa dirección.

Preguntada por se se alcanzará unha candidatura de consenso no conclave no que se elixirá unha nova dirección e se é posible a integración das candidaturas que non saian elixidas, Díaz mostrouse convencida: "Sen lugar a dúbidas, as propias normas que nos demos son proporcionais puras".

"Van votar as inscritas e inscritos no procedemento e o resultado vai ser proporcionalidade pura", resolveu.