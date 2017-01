Rey Varela liga a suba do gasto en dependencia a que tamén o faga o Estado

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, ligou unha hipotética suba do gasto autonómico en materia de dependencia a que tamén o faga "proporcionalmente" o Goberno central.

Así o indicou nunha entrevista na Radio Galega recollida por Europa Press, na que emprazou ó Goberno central a "ter un maior compromiso coa dependencia".

Deste modo, reclamou que "a progresión de recursos autonómicos para a atención á dependencia se corresponda coa progresión de recursos estatais" no mesmo ámbito. "Paréceme un exercicio de corresponsabilidade", apostilou.

Neste sentido, Rey Varela recordou que a Xunta "asume o 72 por cento" do gasto en dependencia mentres que a lei "prevía unha repartición ao 50 por cento" entre administracións autonómica e estatal.

En canto a demografía, o conselleiro enxalzou a proposta do titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de crear un "fondo específico de cohesión demográfica" co obxectivo de "obter o financiamento necesario para as políticas de conciliación".

Neste sentido, referiuse á posibilidade de regular os horarios laborais para fomentar a conciliación laboral. "Non se trata de impoñer, pero si de regular", matizou.

Para Rey Varela, é preciso "avanzar nunha lei de impulso demográfico Galicia" que estea sustentada no "consenso" entre as diferentes forzas políticas, unha tarefa para a que, na súa opinión, será importante o Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, que se reunirá este mes.