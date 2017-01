A asemblea local do PSOE de Ferrol avalou, cos votos a favor de máis do 80 por cento da militancia, a "reprobación ao comportamento" do alcalde ferrolano, Jorge Suárez, "por gobernar coa colaboración de dúas concelleiras non adscritas elixidas cos votos" dos socialistas.

Así o ha comunicado o partido nunha nota de prensa, na que informan sobre a celebración da Asemblea Ordinaria do PSOE ferrolano que tivo lugar na mañá deste domingo no Centro Cívico Carvalho Calero da cidade departamental.

Alí, un 80 por cento do arredor dun centenar de militantes mostraron o seu apoio á xestión da Comisión Executiva Municipal e á decisión de romper o pacto de goberno con Ferrol en común.

Así mesmo, a executiva deu a coñecer aos afiliados a decisión de suspender de militancia de xeito "preventivo" a concelleira do grupo de No Adscritos no Concello de Ferrol Rosa Méndez, que abandonou o grupo socialista na Casa do concello ferrolano e continúa apoiando o Goberno de Jorge Suárez.