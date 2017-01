Adicae organiza este luns asembleas informativas en Santiago, Vigo e A Coruña para afectados polas cláusulas solo

A Asociación de Usuarios de Bancos, Caixas e Seguros (Adicae) organiza este luns asembleas informativas en Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña para afectados polas cláusulas solo.

A organización, segundo informou nun comunicado, pretende reunir este luns 10.000 persoas enganadas pola banca" en asembleas por todo o conxunto do Estado.

En Galicia, estes encontros terán lugar ás 18,00 horas na Facultade de Relacións Laborais (Santiago), no Centro Cívico municipal Os Mallos (A Coruña) e na Escola Universitaria de Estudos Empresariais (Vigo).

O obxectivo do que a asociación denominou como "macroasemblea" é "responder ás dúbidas que están a xerar as negociacións secretas do Goberno coa banca", así como "avanzar aos asistentes as alternativas de solución de Adicae aos consumidores".