Detido en A Coruña por golpear e tirarlle auga á súa parella despois de que esta saíse cuns amigos

Detido un home en A Coruña por zarandear, golpear e tirarlle auga á súa parella despois de que esta regresase de saír cuns amigos. En concreto, o suceso tivo lugar este sábado a primeira hora da mañá na zona de Os Mallos.

Segundo indicou a Policía Local nun comunicado, a sala operativa do 092 recibiu unha chamada ás 8,53 horas na que se lle comunicaba que nunha vivenda situada na zona de Os Mallos estábase a producir unha forte discusión entre unha parella.

En consecuencia, ao lugar desprazouse unha patrulla policial, que comprobou, mentres subían as escaleiras do edificio, que se estaba a producir unha forte discusión. No relanzo, os axentes atoparon con catro persoas --a parella e dous amigos da muller que reside no inmoble--.

Ao acceder ao interior, os policías atopáronse co chan mollado. Posteriormente, entrevistáronse coa muller e coa súa parella, indicando esta que chegara ao domicilio momentos antes en compañía duns amigos porque temía a reacción da súa parella, pois previamente xa tiveran discusións cando ela saía.

Así mesmo, explicou que, ao pouco de chegar á casa, a súa parella saíu do dormitorio comezando a zarandearla e golpeala, á vez que lle tiraba auga por enriba. Inmediatamente, os seus amigos acudiron a auxiliala, solicitando a presenza da Policía porque a situación non cesaba.

As testemuñas dos feitos --os dous amigos da muller-- indicaron aos policías que a acompañaran polo temor desta reacción da súa parella cando esta chegase á vivenda, posto que ao longo da noite a estivese a chamar ao móbil en numerosas ocasións.

Tamén confirmaron que a muller fora agredida á súa chegada ao domicilio. De feito, o home tamén lles tirou auga por enriba aos dous amigos da muller.

Por todo iso, os axentes identificaron e detiveron o presunto agresor, resultando ser un home de 33 anos e veciño desta cidade, quedando posteriormente a disposición xudicial nos calabozos policiais. Así mesmo, foi denunciado ante o Xulgado de Garda por un posible delito de violencia de xénero.

A muller foi acompañada por unha dotación policial ata un centro sanitario para ser asistida das posibles lesións que puidese presentar, e posteriormente ata as dependencias policiais para presentar denuncia.