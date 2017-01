A compañía 'Voadora' inicia no Teatro Colón a residencia artística 'Soño dunha noite de verán'

A compañía 'Voadora' iniciou no Teatro Colón a súa residencia técnico-artístico para dar forma ao novo espectáculo da compañía 'Soño dunha noite de verán'. Será unha residencia combinada co Pazo da Cultura de Narón e o recinto teatral.

Con anterioridade, compañías como Artestudio ou Caramuxo e artistas como Enrique Peón ou Javier Martín participaron nestas residencias promovidas polo Teatro Colón e coas que se busca "fortalecer o tecido creativo que forma parte dunha creación artística" e nas que pon a disposición os equipos do teatro.

Así o explicaron os responsables do proxecto que, nesta ocasión e por primeira vez, oferta unha residencia técnica combinada con outra entidade, o Pazo da Cultura de Narón. Por iso, ao rematar a súa residencia no Teatro Colón, 'Voadora' desenvolverá unha semana máis de traballo no citado Pazo para proceder logo á estrea da obra o 11 de febreiro.

PROGRAMACIÓN EN CONCELLOS

Na presentación desta proposta, a directora de 'Voadora', Marta Pazos, asegurou que a residencia supón para a compañía desenvolver o proxecto "dende os seus inicios". Pola súa banda, a concelleira de Cultura de Narón, Marián Ferreiro, remarcou que, no Pazo da Cultura, levan 20 anos "apostando" por este tipo de residencias.

Mentres, a vicepresidenta da Deputación de Coruña e responsable de Cultura, Goretti Sanmartín, subliñou que accións deste tipo permiten ofertar unha "variada" programación cultural en distintos municipios da provincia.