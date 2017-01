O CDG reactiva o programa de residencias no Salón Teatro co proxecto 'Política de Terra Queimada'

O espectáculo 'Política de Terra Queimada' ocupará durante esta semana o escenario do Salón Teatro de Santiago, onde desenvolverá catro xornadas de residencia que culminarán con tres representacións ante o público o venres, sábado e domingo.

Este proxecto escénico da compañía galega Santa Nómina, en coprodución coa Escola Superior de Arte Dramático de Galicia, abre o plan de residencias de 2017 do Centro Dramático Galego, ao que se sumarán este ano 'Desconexión', 'Tropical' e 'Elisa e Marcela'.

Germán Gundín, Merche Pérez, Antón Piñeiro, Diego Rodríguez e Amanda Seijas asinan colectivamente a creación de 'Política de terra queimada', a quen se lles une a voz en off de Pablo Calvo para recrear esta proposta sobre os conceptos de ecoloxía ambiental e social.

Para a súa escritura, os coautores seguen o modelo de 'dramaturxia asociativa', que hibrida e mestura distintas linguaxes e modalidades escénicas.

Con este proxecto, CDG e ESAD inician unha liña de colaboración centrada no fomento do intercambio entre ambas as dúas institucións para a incorporación de artistas novos ao programa escénico profesional.