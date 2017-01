A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, puxo este luns en valor a decisión do exlehendakari Patxi López de pugnar polas rendas do partido a nivel federal en momentos "difíciles", ao tempo que destacou a súa "bagaxe, seriedade e compromiso" coas siglas socialistas.

Con todo, en declaracións a Europa Press, recordou que o prazo nin sequera se abriu -o congreso celebrarase en xuño- e que, polo tanto, tamén outras persoas poden presentarse. Neste sentido, apelou a tomarse "con normalidade" este proceso: "Benvidos todos os que teñan valentía e queiran dar un paso adiante".

Moi vinculada politicamente ao último secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, falou sobre a influencia da decisión de Patxi López nos movementos do madrileño. "De momento non sabemos que fará Pedro Sánchez, pero a relación entre ambos os dous é fluída e cordial", manifestou a dirixente socialista.

De feito, aplaudiu que o exlehendakari chamase o exlíder socialista para comunicarlle a súa decisión. A partir de aí, reivindicou a necesidade de traballar internamente para que, de cara ao futuro, "ninguén" no PSOE se vexa como "inimigo de ninguén". "Respecto e normalidade", receitou para os procesos orgánicos que se aveciñan.

FUTURO DO PARTIDO EN GALICIA

En paralelo, sobre os prazos aos que aboca a decisión de renovar a estrutura federal do PSOE no mes de xuño, a tamén deputada no Congreso formulou que as primarias e o congreso galego poidan facerse xusto a continuación, no mes seguinte.

O seu obxectivo, como indicou, é axilizar o proceso autonómico e deixar para a volta do verán os provinciais e locais, e que todo estea concluído antes de finalizar o ano. Trátase, proseguiu, de "resolver canto antes a situación de interinidade" existente cunha "dirección estable".

Con respecto ao seu propio futuro, Cancela recordou que o labor da xestora debe ser garantir a "neutralidade" nos conclaves, pero tamén deixou claro que ela sempre estará "a disposición" do que lle pida a organización que actualmente dirixe.