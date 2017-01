Dous documentais sobre Celso Emilio Ferreiro inician un ciclo sobre autores galegos ilustres na tvG2

A tvG2 dedicará as noites dos mércores das próximas semanas a homenaxear autores galegos ilustres como Rosalía de Castro, Castelao ou Alfredo Brañas.

Esta semana o protagonista será Celso Emilio Ferreiro, figura coa que arranca un ciclo de documentais que cada mércores en horario de 'prime time' que recordará a figura dalgúns dos grandes autores das letras galegas.

O primeiro dos documentais sobre o de Celanova será 'Cantigas de Celso Emilio', que repasa a poesía social do autor de 'Longa noite de pedra', que inspirou a música de numerosos artistas dende os últimos anos do franquismo ata a actualidade.

Así, a peza, na que colaboran artistas como Xosé Luís Rivas, Uxía Senlle ou García MC, percorre as distintas temáticas dos poemas de Celso Emilio Ferreiro, que creou cantigas "de irmau, de liberdade, de denuncia, de maldicir, de amor, do pobo ou da falsa despedida".

Tras este documental emitirase '100% CEF', no que Luís Tosar encarna a figura do poeta e político de Celanova nun filme dirixido por Aser Álvarez que "reconstrúe de xeito ameno a figura do autor".

Ademais, esta fita inclúe entrevistas cos escritores Alonso Montero, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xosé Neira Vilas e Sabino Torres ou as expertas na súa obra Marta Gómez, Marta Acuña e Cynthia Lerrone.