Os deputados populares rexeitaron no Pazo do Hórreo todas as emendas parciais da oposición -máis dun millar aspiraban a reorientar máis de 2.000 millóns de euros- nos presupostos galegos de 2017, co argumento de que son "irrealizables", baseadas en ingresos "que non se poden percibir" ou supoñen "unha navallada fiscal" para os galegos.

"É imposible aceptar as emendas, nalgunhas estariamos de acordo, pero os grupos persisten en ter máis ingresos con figuras impositivas novas que non podemos crear ou que a legalidade da cal está en discusión. Noutros casos, aluden a tributos, como o de Patrimonio, que xa temos entre os máis altos de España ou piden retirar partidas de fondos finalistas", sinalou o conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez.

Tamén o popular Miguel Tellado afeou a PSdeG, BNG e En Marea os seus paquetes de emendas "cheos de erros e contradicións", antes de esgrimir que o PPdeG non aceptará "barbaridades". "Piden que deamos as costas ao mandato cidadán do 25-S e pretenden unha navallada fiscal, subir os ingresos a base de esquilmar os cidadáns", lamentou.

En Marea rexistrara máis dun centenar de emendas ao estado de gastos dos presupostos para mobilizar uns 500 millóns de euros. Entre as súas propostas, a dotación de 15 millóns de euros para un Plan Galego de Emerxencia contra a Precariedade Laboral, que retirarían de transferencias empresas privadas.

O PSdeG aspiraba a mobilizar 700 millóns de euros do presuposto para "crear emprego, impulsar a economía e recuperar os servizos públicos". Pola súa banda, o BNG pretendía mover máis de 900 millóns de euros e, entre outras cuestións, dar un salto "cuantitativo" na loita contra a violencia machista -pasando de 5 a 95 millóns de euros- e a duplicar a inversión en I+D+i.

"QUE O DIÁLOGO NON SEXA UN OXÍMORO"

Sobre as emendas do BNG, a parlamentaria Noa Presas, reivindicou a vontade da formación nacionalista de impulsar as políticas "de amor" á terra, ao igual que á lingua e á cultura, ao tempo que insistiu con especial intensidade na súa proposta de dar "un salto cuantitativo e cualitativo" na loita contra a violencia machista.

Así, chamou a non perder de vista a necesidade de superar "o patriarcado" e acabar con toda forma de violencia contra a muller. Na súa intervención, animou aos populares a "sorprender" e, tras recoñecer que "teñen moitos deputados", pediulles "un esforzo para que PP e diálogo non sexan un oxímoro".

"Vale, son moitos, muchísimos máis que nós, pero acepten a parte proporcional destas emendas", manifestou a parlamentaria do BNG. Tamén o deputado socialista Abel Losada recoñeceu que os populares teñen "a maioría", pero incidiu en que iso non resta dereito ao resto de grupos a criticar uns presupostos que non reflicten "o mundo" que queren.

De feito, incidiu en que o debate "non vai de modelos de xestión" polo Pazo do Hórreo "non é a Harvard Business School", senón de "modelos ideolóxicos" e incidiu no "habitual que resulta que os políticos da dereita se poñan o batín dos tecnócratas" para revestir determinadas decisións políticas.

Losada acusou de "politicamente impresentable" que Alberto Núñez Feijóo e o resto do Executivo gañen "un 7 por cento máis que no anterior mandato, se lle chame "suba ou recuperación do poder adquisitivo", mentres que Luís Villares (En Marea) defendeu as emendas do seu grupo, con especial fincapé no plan de emerxencia para crear empregos e loitar contra a precariedade laboral.

Tamén defendeu a necesidade de acometer reformas fiscais que incidan na progresividade porque "hai que pedir máis a quen máis ten".

"MAL SUCESOR DE BEIRAS"

Pola súa banda, Miguel Tellado (PPdeG), ademais de criticar as emendas dos seus rivais políticos, incidiu na situación interna dos seus respectivos partidos. De forma xenérica, afeou as "barbaridades" que, ao seu xuízo, recollen as súas emendas, mentres que aludiu aos conflitos internos do PSdeG e, sobre todo, aos que se producen en En Marea.

Tellado leu unha información de Europa Press con titular 'A lista de Villares veta que o maxistrado compaxine ser voceiro parlamentario e do partido En Marea' e ligou a acendida intervención do voceiro parlamentario de En Marea a que estaba "enfadado".

"Veu a postularse como mal sucesor de Beiras. Non sei se esta tarde acabará sacando o zapato e golpeando a mesa, pero Beiras sempre avisaba a prensa. Acórdese, que hoxe hai poucos fotógrafos", esgrimiu.

"Ser do PSOE non é sinxelo, vostede foi o director do gabinete de Touriño e non se acorda de que eran os campións dos coches e dos quioscos", afeou a Losada, quen censurara a recuperación da capacidade salarial dos membros do Executivo. "Memoria e coherencia", pediu.

"SOBRE A SOBRE"

Os voceiros da oposición aproveitaron a súa quenda de réplica para contestar a Tellado. "O señor (Pedro) Puy ao seu lado é todo un cabaleiro. Barbaridades son as súas", esgrimiu a nacionalista Noa Presas.

Ao tempo, o socialista Abel Losada suxeriu ao tamén secretario xeral do PPdeG que este luns aos populares lles tería que preocupar "a caixa B de Bárcenas" e non a situación interna do PSOE.

"Gobernan para os amigos, por iso teñen problema coas novas figuras impositivas. Non se queren enfrontar aos seus amigos, aos poderosos, a quen os financia. Así gaña as eleccións, sobre a sobre", replicou, pola súa parte, Luís Villares.

Aínda que os distintos grupos apoiaron as emendas dos seus compañeiros -o PSdeG abstívose na que transfería créditos entre seccións do BNG-, finalmente todas foron rexeitadas polo PP.