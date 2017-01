A Xunta responde a Caballero que non ten competencias para actuar sobre a AP-9 na rúa Bos Aires

A Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia respondeu este luns ás reclamacións do alcalde de Vigo, Abel Caballero, sobre a creación dun acceso á AP-9 na rúa Bos Aires recordándolle que o goberno galego "non ten competencias para actuar sobre unha infraestrutura de titularidad da Administración xeral do Estado, como a AP-9".

Nun comunicado, a Xunta sae así ao paso das palabras de Caballero, quen este luns volveu pedir que se inclúa unha partida nos presupostos autonómicos para facer ese acceso, e poder así eliminar o tráfico pesado da rúa Sanjurjo Badía, que se dirixe cara ao Porto de Vigo.

O goberno galego defendeu a necesidade de "actuar na remodelación do nó de Bos Aires" e de que a autoestrada nese tramo "se aproveite mellor para o tránsito de tráficos pesados interurbanos". Por iso, incidiu, incluíu esta cuestión na súa proposta de asuntos a tratar na futura comisión bilateral sobre a AP-9 que constituirá o Estado.

"Non obstante, sendo unha cuestión de interese para o Concello, xa que o obxectivo é liberar de tráfico as rúas e integrar mellor na cidade a AP-9, bótase de menos unha proposta do que o Concello considera que se debe facer", concluíu.