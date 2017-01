Concello da Coruña, Portos e Autoridade Portuaria abordarán o 27 de xaneiro a situación de La Solana

O Concello fs Coruña, Portos do Estado e a Autoridade Portuaria celebrarán o 27 de xaneiro unha reunión na que se abordará a situación dos terreos de La Solana e o hotel Finisterre, tras as discrepancias xurdidas pola oposición da Casa do concello á súa poxa.

Mentres, en resposta ás manifestacións do alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, defendendo a titularidade municipal dunha dos terreos, o porto sostén que o plan de utilización dos espazos portuarios, aprobado en 1999, "recolle a zona de servizo vixente ata ese momento, a cal inclúe o conxunto da parcela na que se sitúan o hotel Finisterre e La Solana".

"É no devandito documento, no que se desafectan do dominio público portuario os terreos correspondentes ás instalacións do Hotel Finisterre e La Solana". "Polo tanto, o conxunto dos terreos estaban incluídos dentro do dominio público portuario, pasando posteriormente a formar parte dos bens patrimoniais da Autoridade Portuaria", engade.

PARCELA

Tamén sostén que, en diferentes documentos, e en particular en toda a documentación de delimitación da zona de servizo do porto que data dos anos sesenta, "a parcela atopa dentro desta".

Así mesmo, indica descoñecer "o título habilitante para proceder á inscrición desa parcela, en caso de que se procedera á súa inscrición", apunta en resposta ao argumento municipal.