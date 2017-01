Veciños e colectivos piden ao porto de Ferrol que as obras dean tren ao porto exterior non creen entulleiras

Integrantes do grupo municipal do BNG de Ferrol, da Asociación de Veciños "Castelao" de Brión e de Adega demandaron que a obra de construción do acceso ferroviario ao porto exterior de Caneliñas non afecten ás necrópole situadas na zona do Cha de Brión.

Así demandárono nun escrito rexistrado na Autoridade Portuaria, no que denuncian que a materialización desta infraestrutura contempla a creación de dúas zonas de depósitos de materiais, "co risco tanto para as mámoas coma de tipo ambiental", tal e como asegurou o voceiro municipal do BNG, Iván Ribas.

Segundo indicou o voceiro nacionalista, esta actuación traerá consigo unha serie de actuacións que suporán unha afección ao ámbito dun lugar que se sitúa na parroquia de Brión.

Así mesmo, Rivas recordou que, segundo un informe do Concello de Ferrol, "se emprazaba á realización dun estudo arqueolóxico no que se solicitaba como estas obras poderían afectar a estes restos antigos, un estudio que non se elaborou e as expropiacións para poder materializar estes vertedoiros se xa están a acometer".

O representante do BNG cualificou de "inasumible" que se poidan executar eses vertedoiros neste espazo e pediu a Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao que desista de executar estes depósitos e da construción dos seus accesos que "non aparecen contemplados en ningún lugar".

OPOSICIÓN VECIÑAL

Pola súa banda, o presidente da asociación veciñal de Brión, José Oreona, demandou "información para poder explicar aos veciños cáles son as súas intencións". "Parte do pobo non están de acordo cos recheos que se van realizar alí", indicou.

O representante da entidade "Castelao" criticou que "estes recheos vaian chegar ata os trece metros de altura, que afectará a todo o patrimonio alí existente, con escorrentías", mostrando tamén a súa oposición ás máis que probable "paso de camións de xeito constante, que se terá que dar nunha zona na que a maior parte do inverno está inundada, querendo coñecer por onde van ir, por onde van cruzar e por onde vai ser o seu paso".

PRESENZA DE MANANCIAIS

Ademais, o representante de Adega, Miguel Anjo González, asegurou que estes depósitos de material poderían afectar "a máis de 50 mámoas e a unha seria de depósitos cunha necrópole que están protexidas, ademais de mananciais que son utilizados para o consumo humano xa que o abastecemento público aínda non chega".

González pediu "tanto ao Concello de Ferrol como á Xunta que prohiban esta entulleira", ademais de adiantar que dende "Adega imos dar batalla para que non se leven aí estas escouras e que se trasladen a outros zonas nas que o impacto ambiental sexa mínimo".