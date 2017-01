Lactalis di non ter constancia dunha alza do abono da distribución e UU.AA. pide que declaren máis cargos

O responsable de compras de Lactalis en España, José Enrique García, declarou este luns nos xulgados de Vilalba en relación cunha denuncia de Unións Agrarias (UU.AA.) por apropiación indebida de 2,5 millóns - despois dunha alza de dous céntimos o litro de leite que a distribución aboa a esta empresa co fin de trasladalos aos gandeiros- para sinalar que non que ten constancia dese aumento no pagamento.

Por este motivo, o líder de Unións Agrarias, Roberto García, avanzou a Europa Press que pedirá que declaren nesta causa en fase de instrución o conselleiro delegado e o xefe de vendas de Lactalis, tras apuntar que o responsable de compras o fixo en calidade de investigado.

A xuízo de Roberto García, esta situación significa que Lactalis "recoñece que non estivo a cumprir o acordo" polo cal debía aumentar en dous céntimos o diñeiro que pagaba ao longo de 2016 aos gandeiros, para facer repercutir nos produtores o incremento do aboado pola distribución a esta industria.

A finais de 2015 os gandeiros galegos realizaron unha campaña de protestas ante diversas cadeas de distribución, das que arrancou un compromiso para que subisen o prezo do pagado polo litro de leite que debía chegar aos produtores, e que segundo denuncia UU.AA. Lactalis incumpriu.

O XOVES DECLARARÁ A INDUSTRIA

O próximo xoves, 20 de xaneiro, segundo explica Unións Agrarias, comparecerán ante a xuíza representantes das cadeas de distribución de DIA e Carrefour para "declarar a favor" dos gandeiros e dar fe de que a alza no litro de leite foi pagado a Lactalis.

De feito, tras un ano de acordo, as estimacións de Unións Agrarias é que as cadeas de distribución aboaron ás principais industrias un total de 6,5 millóns de euros, pero falta a parte de Lactalis de máis de dous millóns de euros.

Este sindicato agrario recorda que Lactalis asinou o acordo lácteo de setembro de 2015 polo que, entre outras cuestións, "se comprometía a compartir cos gandeiros a revalorización que as industrias obteñan sobre os prezos de cesión".

Ademais, UU.AA. levou aos xulgados de Mondoñedo por outra denuncia contra Lactalis por un contrato fraudulento no que supostamente descontou diñeiro nas contas de produtores.