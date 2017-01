A CEG impulsa a creación dunha plataforma para potenciar a loxística no Noroeste

A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), xunto ás asociacións empresariais e cámaras de comercio de Asturias, Cantabria e León, constituíron este luns a Plataforma para o Impulso da Loxística no Noroeste.

Segundo informa a CEG nun comunicado, esta plataforma créase pola "grave inquietude dos empresarios ante a marxinación á que o principal instrumento de financiamento da Unión Europea -o mecanismo Conectar Europa- somete estas rexións do país".

Así, os empresarios de Galicia, Asturias, León e Cantabria están "moi preocupados" pola desconexión dos portos destas comunidades dos grandes corredores ferroviarios.

Esta preocupación levou asociacións empresariais e cámaras de comercio do noroeste a unirse na constitución desta Plataforma, que se presentou este luns na sede da Federación Leonesa de Empresarios (FELE), nun acto no que participou o secretario xeral e vicepresidente da CEG, Jaime López.

REUNIÓN CO MINISTRO DE FOMENTO

Os integrantes desta plataforma apuntan que as comunicacións marítimas das rexións do Norte e Noroeste de España co resto de Europa e do mundo "son fundamentais" para o seu crecemento económico e para a xeración de emprego.

Para que as comunicacións marítimas no Atlántico sexan eficaces, é necesario que os portos destes espazos estean conectados de xeito eficiente cos grandes corredores ferroviarios do transporte definidos nas Orientacións das Redes transeuropeas do Transporte (Rte-T), cofinanciados de xeito prioritario polo Mecanismo Conectar Europa (MCE), sinalan.

As comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria e a provincia de León, segundo denuncia a plataforma, non foron incluídas no Corredor Atlántico da Rede Básica, aínda cando España o solicitara na proposta que enviou o ano 2011.

"Esta exclusión é aínda máis grave cando se observa que os portos de Portugal de capacidade similar ou inferior si foron incluídos", denuncian.

Por iso, a plataforma demanda que as Administracións Públicas competentes soliciten á Comisión Europea a inclusión das seccións ferroviarias Palencia-León-Gijón/Avilés, Palencia-León-A Coruña/Vigo e Palencia-Santander no Corredor ferroviario número 4. Para iso, xa solicitaron unha reunión co ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.