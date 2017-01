A lei de medidas fiscais e administrativas da Xunta -coñecida como lei de acompañamento aos presupostos- iniciou este luns a súa tramitación no Parlamento galego, co rexeitamento do PPdeG das emendas de devolución que defenderon En Marea, PSdeG e BNG.

Os tres voceiros da oposición coincidiron en criticar, no pleno da Cámara autonómica, que o Goberno galego utilice esta norma, ao identificala cun intento de lexislar "pola porta de atrás".

Pola súa parte, o conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, apelou á doutrina do Tribunal Constitucional e apuntou tamén ao Supremo para xustificar o recurso a este tipo de lei.

Igualmente, a popular Paula Prado, se ben admitiu que "non é o mellor instrumento de técnica lexislativa", defendeu a súa utilización e rexeitou que, como denunciou a oposición, "se furte o debate". "Creo que o estamos a dar hoxe, e aínda quedan debates en comisión", argumentou.

EN MAREA

Na súa quenda, o vicevoceiro de En Marea, Antón Sánchez, acusou o PP, "o partido da Púnica e da Gürtel", de estar a modificar normas para favorecer a determinados colectivos.

Así, referiuse en concreto ás medidas que afectan ao transporte público regular de viaxeiros, e trouxo a colación "as botellas de Veiga Sicilia", en relación á 'Operación Cóndor' e o informe de Alfándegas que sinala a varias persoas como receptoras de regalos, entre eles viños.

Sánchez advertiu de que "os traxes a medida" que fai o Executivo coa lei de acompañamento en ámbitos como a lei do Solo -"histórica" e xa modificada en dúas ocasións- e a lei de montes, entre outros, "están a aprazar os danos".

PSdeG

Pola súa banda, a socialista Begoña Rodríguez Rumbo lamentou que se fagan modificacións en 21 leis a través deste procedemento excepcional. "Ningunha razón de peso o xustifica", sentenciou.

Igualmente, reprochou que "evita o debate" e supón "un retroceso democrático", ao asegurar tamén que "limita a capacidade de control" da oposición.

Ademais, sobre esta norma que cambia aspectos de "diversos temas", censurou que "permite a ausencia dos informes necesarios", e viu todo isto "sorprendente".

BNG

A voceiro do BNG no debate, Olalla Rodil, viu nesta norma "unha trampa feita lei" e avisou de que "mal negocio" é "lexislar a impulsos", polo concernente á lei do Solo.

Tamén se referiu á ampliación da autorización de xogos -"apoiando ás empresas antes que os intereses xerais"-, a cambios na lei de montes -"sen unha mínima consulta ao sector"- e á retirada lei de acuicultura.

"Intentan ir meténdoa a contagotas e sen diálogo a pesar das masivas manifestacións", dixo, sobre esta última.

Para a nacionalista, sería necesario utilizar este instrumento para "dotar" ás contas das "medidas fiscais necesarias para ter fondos para os servizos sociais" algo para o que propuxo maior progresividade no tramo autonómico do IRPF e máis impostos para as rendas e patrimonios altos, así como un imposto ás grandes superficies.

PP

Pola súa banda, a deputada do PP Paula Prado negou "escurantismo" e apuntou a outras comunidades autónomas como Cantabria e Aragón que tamén aproban este tipo de normas.

Noutra orde de cousas, respondeu ás palabras de Antón Sánchez cos nome de Yolanda Díaz -"que recibiu algunhas (botellas) cando era tenente de alcalde en Ferrol", segundo afirmou- e Martiño Noriega.

"Igual iso tamén merece unha explicación", destacou, sobre a situación procesual do alcalde compostelano.

CONSELLEIRO

No seu primeiro e única quenda neste debate, o conselleiro -que renunciou ao peche- reivindicou que a lei de medidas fiscais e administrativas "pretende contribuír a mellorar a xestión do persoal público, axilizar os trámites, achegar racionalidade favorecendo a eficiencia e velar pola seguridade xurídica".

Neste sentido, defendeu tamén que coas medidas no ámbito fiscal o Goberno galego "afonda na rebaixa selectiva de impostos", por exemplo para favorecer a compra de vivenda para vivir no rural.

PERSOAL EVENTUAL

Tras a protesta da mañá fronte ao Pazo do Hórreo, o artigo 12 -que prevé os procesos de funcionarización na administración autonómica- estivo moi presente no hemiciclo no debate da tarde.

Ao respecto, Martínez sinalou que se crean as escalas necesarias para levar adiante os procesos pactados para o persoal contra incendios e o do Consorcio de Igualdade e Benestar.

Non obstante, Rodil acusou este precepto como un "ataque frontal aos dereitos dos empregados públicos", ao cambiar condicións "ninguneando ás organizacións sindicais e ás mesas de negociación".

"Se non se está a buscar unha amortización futura de prazas, retiren o artigo e negócieno", espetou.