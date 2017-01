O traumatólogo do centro El Castro-Hospital Perpetuo Socorro de Vigo acusado de lesións por imprudencia grave pola atención á deportista Desirée Vila, á que amputaron unha perna, Pedro M.L.P., asegurou que "nunca" pensou que a lesión da ximnasta "ía rematar como rematou". "O primeiro sorprendido e entristecido son eu", remarcou durante a primeira xornada do xuízo.

Neste marco, defendeu que cando a moza foi trasladada ao Hospital Povisa "a perna era viable". "Se se opera ben sálvase, pero durante o bypass houbo erros técnicos importantes", mantivo o médico, que redirixiu a acusación ao cirurxián cardiovascular que a atendeu no segundo hospital. "Inventouse que había isquemia" cando chegou do traslado, indicou.

Pola súa banda, o cirurxián, que declarou como testemuña, remarcou que a ximnasta entrou en Urxencias de Povisa máis de tres días despois do accidente, e ao examinala xa detectou isquemia crítica. Ante isto, pediu unha anxiografía e pasouna "inmediatamente" ao quirófano, onde tratou de facerlle ata tres bypass sen éxito, o que derivou na amputación.

De acordo co seu relato, dende o momento en que o traumatólogo lle informou por teléfono da situación pensou que a perna "estaba perdida", pois levaba isquémica "88 horas", non obstante operou para "buscar ese 1% de posibilidades de salvar a perna". "Non teño ningunha dúbida de que o bypass non funcionou pola isquemia de máis de 80 horas", rematou.

A propia Desirée compareceu este luns, onde, ao igual que os seus pais, manifestou que en El Castro os dedos do pé non tiñan sensibilidade e "estaban fríos". "Notaba como que -a perna- xa estaba morta", comentou, antes agregar que lle dicían que ía poder camiñar e en Povisa ao recoñecela o cirurxián xa lle dixo que "a perna estaba perdida ao 90% de posibilidades".

DEFENSA

Na vista, Pedro M.L.P. remarcou que a moza ingresou con diagnóstico de fractura de peroné e o médico de garda viu que tiña "bo pulso". Así, chamoulle para informar sobre a paciente, pois se atopaba libre de servizo aínda que localizado, se ben dixo que considerou que "non era necesario" desprazarse ata o centro porque o facultativo de garda "non trasmitiu gravidade nin que fose necesario que fose".

Posteriormente, recoñeceu que recibiu unha segunda chamada indicando que a moza presentaba falta de sensibilidade e mobilidade nos dedos, debilidade no pulso e a perna "moi inchada", malia o que considerou que todo iso "non ten que ser síntoma de isquemia" necesariamente. Por iso, explorouna ao día seguinte ás 11,00 horas.

Así, defendeu que non sospeitou de isquemia e indicou que pediu unha resonancia, o resultado da cal era compatible coa síndrome compartimental, polo que a operou para aliviar a devandita presión. Nese tempo, apuntou que se ben algúns enfermeiros anotaron no historial pulsos "débiles", considerou que puido deberse a algún "erro" na pulsiometría.

Foi o domingo, segundo explicou, no momento en que foi facer unha cura cando empezou a "sospeitar unha lesión arterial, pero non isquemia", pois a circulación e o pulso estaban "estabilizados" e mantiña o rego. Por iso, decidiu facer un 'angiotac' o resultado do cal consultou cun cirurxián cardiovascular, quen lle recomendou trasladar a moza ao Hospital Quirón (A Coruña).

Non obstante, aseverou que "o seguro contesta que non" e, "por imperativo da aseguradora", a moza tivo que ser derivada a Povisa, o que se levou a cabo o luns, día 2 de marzo de 2015. Para iso, sinalou que falou previamente cun especialista vascular, que foi quen despois lle realizou á moza a operación na que intentou facer os bypass.

"Cando vai que non lle saíu ben, di aos pais que hai que amputar pola miña culpa, para xustificar o erro,", censurou, antes de xustificar que o devandito médico "fixo mal" os bypass porque os realizou nunha zona "obstruída". "Que o pé estaba isquémico invéntao o doutor, se o detecto cólloa e lévoa no meu coche porque aí si que empezan a contar as horas" nas que se pode salvar a extremidade, declarou.

De feito, o traumatólogo, que considerou que coa lesión inicial a ximnasta xa "non puidese seguir facendo alta competición" e en todo caso quedaríanlle "cicatrices, coxeira, rixidez, limitación estética e funcional, parálises e secuelas moi graves", sostivo que a isquemia "aparece despois da operación" do cirurxián cardiovascular.

CIRURXIÁN DE POVISA

O cirurxián vascular, contrariamente, afirmou que Desirée chegou ao hospital con isquemia crítica, só un pulso femoral, cianose e pé equino, polo que se lle realizou unha angiografía e foi levada ao quirófano "inmediatamente". "A perna estaba isquémica e había un altísimo risco de perdela, pero fomos intentar ver se podiamos salvala", apostilou.

Segundo explicou, ante unha isquemia a taxa de amputación dun membro crece a entre o 80 e o 90% a partir das 6 horas, polo que el e o seu equipo vían "previsible" que os bypass non funcionasen "ao ser unha paciente con máis de 80 horas de isquemia". Neste marco, considerou que a opinión do traumatólogo é "totalmente ignorante" e incidiu en que se dirixise o bypass ao centro do trombo "estaría a facer unha barbaridade".

Así mesmo, puntualizou que ante a primeira sospeita de que poida haber unha lesión arterial a rapaza tiña que ser posta en tratamento "inmediatamente". "Se caeu ás nove menos cinco, debeu ser diagnosticada de obstrución ás nove", selou.

Nesta liña, destacou que a moza entrou por urxencias de Povisa sobre as 13,30 horas, e, tras explorala e pedir unha proba, a meteron ao quirófano ás 14,05 horas. Operárona durante máis de cinco horas, cando este tipo de operación "normalmente dura dous", e finalmente entenderon que só quedaba amputar.

VERSIÓN DA FAMILIA

A primeira xornada do xuízo tivo lugar no Xulgado do Penal tres de Vigo, onde declararon, ademais dos dous médicos, dous radiólogos de El Castro, así como os pais da rapaza e ela mesma.

A nai sostivo que Desirée, que "vive por e para o deporte" e ata o accidente "adestraba 3 horas ao día seis días á semana", en El Castro presentaba a perna "sen sensibilidade, fría e azul" pero dixéronlle que seguía "o proceso normal". En cambio, recalcou que os profesionais de Povisa "tiñan clarísimo que non se podía facer nada porque a perna levaba 4 días isquémica".

De feito, remarcou que o especialista de Povisa "nada máis chegar dixo que a perna estaba moi mal, que dende o accidente estaba sen circulación" pero que "intentaría facer o imposible" para salvala, "coma se fose a súa filla". Non obstante, indicou que finalmente concluíu que "tiña as arterias secas, a perna xa estaba morta", polo que "non había solución".

O pai da rapaza coincidiu na súa versión coa nai, e engadiu que antes do traslado, o médico acusado lles dixo a el e Desirée "que seguramente en Povisa ían falar mal del" pero que non se preocupasen e non fixesen "caso" porque "era pola política dos hospitais" e el "fixera ben o seu traballo".

Finalmente, a moza expuxo que cando lle dixeron que lle tiñan que amputar a perna a "tiveron que sedar" e non foi consciente "da situación real" ata despois duns días. Así as cousas, incidiu en que tras o acontecido tardou "meses" en asumir que a súa vida "cambiara enormemente".