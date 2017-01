O voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, cre que "a estafa foi moito máis grande que o que hoxe supón a entrada en prisión" dos exdirectivos de Novacaixagalicia, polo que apela á comisión de investigación das caixas de aforro para "saber o que pasou".

En declaracións aos medios de comunicación nos corredores da Cámara, tras coñecerse a decisión da Audiencia Nacional, Villares cualificouna de "razoable".

"Era o máis lóxico despois dunha sentenza condenatoria en firme pola que foron condenados por unha verdadeira estafa para todos os aforradores con relación ao diñeiro das caixas do que se apropiaron indebidamente", afirmou.

Non obstante, opinou que "isto vai moito máis alá" xa que "a estafa foi moito máis grande". "Isto é un símbolo de algo que sucedeu, que era indesexable e que non pode volver suceder, que era o desgoberno e meter a man na caixa", denunciou.

Por iso, viu "o inicio nada máis dunha recuperación da dignidade e do coñecemento do que pasou", e apuntou á comisión de investigación aberta no Pazo do Hórreo, na que "no seu momento se negou numerosa información". "Agora queremos coñecer a verdade", subliñou.

"DEREITO A SABER"

Neste sentido, valorou que as "responsabilidades penais están ventiladas" cos exdirectivos pero resaltou que "é posible que as responsabilidades políticas aínda non cesen aí". "As caixas foron rescatadas co diñeiro de todos os cidadáns e despois malvendida a unha empresa venezolana. Merecemos coñecer en qué condicións", fixo fincapé.

Para Villares, a decisión da Audiencia Nacional é "exemplo de cál é o camiño a seguir", e mostra que "si hai xustiza, aínda que chegue tarde", polo que se felicitou.

A maiores, recordou que AGE se queixou pola forma na que se desenvolveu a comisión de investigación e resaltou que agora é o "momento de que se levanten todos os vetos e na que se abran todas as caixas de todos os despachos". "Temos dereito a saber porque era o diñeiro de todos", resolveu.